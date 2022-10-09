DUE PITBULL AGGREDISCONO QUATTRO PERSONE SUL LUNGOMARE DI TERRASINI, UNO IN CODICE ROSSO

Sono stati catturati i due pitbull che ieri mattina hanno seminato il panico e ferito quattro persone sul lungomare di Terrasini (Palermo).Nella ricerca sono stati impegnati i carabinieri della compa...

Sono stati catturati i due pitbull che ieri mattina hanno seminato il panico e ferito quattro persone sul lungomare di Terrasini (Palermo).

Nella ricerca sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di Carini, gli agenti della polizia municipale, gli accalappiacani del Comune.

Le vittime dell'aggressione sono ricoverate negli in ospedali il Civico di Partinico e Villa Sofia di Palermo. Intervenuti i sanitari del 118. Il più grave ha 69 anni ed è stato aggredito nel lungomare del paese. Per liberarlo dagli animali un carabiniere ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco in aria. L'uomo è arrivato al pronto soccorso in codice rosso. Gli altri tre, di 86, 46 e 72 anni, sono in codice giallo. Hanno tutti ferite alle braccia, alle gambe e al volto.

La proprietaria dei cani, di 42 anni, rischia una denuncia per omessa custodia.