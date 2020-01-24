DUE RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ SULL'ETNA SOCCORSI DA MOTOSLITTA DELL'ARMA

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Linguaglossa hanno prestato soccorso ad una escursionista in difficoltà sull’Etna.Si tratta di una 24enne di Pedara che, accompagnata da un coetaneo di Mister...

Si tratta di una 24enne di Pedara che, accompagnata da un coetaneo di Misterbianco, stava percorrendo a piedi con l’utilizzo delle ciaspole la strada pedemontana, quando introdottasi all’interno di un canalone scosceso per raggiungere la sottostante pista da sci “tana della volpe”, a causa delle caratteristiche morfologiche del terreno e delle difficoltà a percorrerlo la ragazza è stata colta da un violento attacco di panico che l’ha letteralmente bloccata, impedendole di fatto di raggiungere la pista o quantomeno ritornare al luogo di partenza.

Il giovane accompagnatore, per fortuna, ha avuto la prontezza di chiedere aiuto al 112 consentendo l’intervento dei militari di Linguaglossa i quali, utilizzando la motoslitta in dotazione, hanno raggiunto i due escursionisti e, unitamente a personale del soccorso alpino e speleologico siciliano, li hanno soccorsi e condotti a Piano Provenzana.