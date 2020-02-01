Carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato il 46enne catanese Venerando Calabretta, già gravato da precedenti specifici, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in...

DUE RAPINE A POSTE IN 8 GIORNI, ARRESTATO

da precedenti specifici, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale etneo su proposta della Procura della Repubblica di Catania.

L’uomo, il 7 gennaio 2020, armato di cutter e con il volto travisato da un cappellino e una sciarpa di lana, aveva fatto irruzione nell’ufficio postale di via macello a San Giovanni La Punta per compiere una rapina. Fase delittuosa delineatasi attraverso l’ingresso del malvivente nella zona riservata agli impiegati dove puntando il taglierino al collo di una delle impiegate l’aveva minacciata di consegnargli il denaro. Alla sorpresa e alla conseguente inerzia dell’impiegata, l’uomo aveva reagito provvedendo ad avvinarsi ai cassetti delle postazioni di lavoro da due dei quali aveva prelevato il contante equivalente a 540 euro, per poi rivolgere all’impiegata precedentemente minacciata un rimprovero per non aver trovato più soldi nei cassetti e darsi alla fuga.

I militari della locale stazione, intervenuti immediatamente sul posto, dopo aver acquisito le testimonianze degli impiegati e analizzato le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza interno, hanno individuato l’autovettura utilizzata dal malvivente nonché fissato alcuni particolari sul tipo di abbigliamento indossato durante la commissione della rapina.

Elementi che nel giro di pochi giorni consentivano l’identificazione del reo e la conseguente perquisizione nella sua abitazione, luogo in cui, alla presenza del padre, venivano rinvenuti e sequestrati proprio quegli indumenti che per colore e marca risultavano identici a quelli indossati dall’autore del reato.

L’uomo, nel frattempo, sentitosi braccato, si presentava spontaneamente in caserma dove, in presenza del proprio avvocato, dichiarava di essere l’autore della rapina all’ufficio PT di San Giovanni La Punta, nonché di un’altra rapina commessa il 30 dicembre 2019 ai danni dell’ufficio PT di piazza Mercato nel quartiere Barriera a Catania.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.