95047

DUE SCOSSE DI 3.5 E 3.8 NELLA NOTTE ALLE EOLIE, AVVERTITE ANCHE A PALERMO E MESSINA

Paura alle isole Eolie per due forti scosse nella notte in rapidissima sequenza.L'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.5 e 3.8 per i due eventi avvenuti alle 4.54 (profondità di 9 e 10 km).Epicentro ad ove...

A cura di Redazione Redazione
05 aprile 2019 07:43
DUE SCOSSE DI 3.5 E 3.8 NELLA NOTTE ALLE EOLIE, AVVERTITE ANCHE A PALERMO E MESSINA -
Oltre 95047
Condividi

Paura alle isole Eolie per due forti scosse nella notte in rapidissima sequenza.

L'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.5 e 3.8 per i due eventi avvenuti alle 4.54 (profondità di 9 e 10 km).

Epicentro ad ovest dell'isola di Alicudi.

I due terremoti sono stati avvertiti chiaramente sulle isole, ma anche sulla costa fino a Palermo e Messina.

Non si hanno notizia per ora di danni a persone o cose

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047