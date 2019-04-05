DUE SCOSSE DI 3.5 E 3.8 NELLA NOTTE ALLE EOLIE, AVVERTITE ANCHE A PALERMO E MESSINA

Paura alle isole Eolie per due forti scosse nella notte in rapidissima sequenza.L'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.5 e 3.8 per i due eventi avvenuti alle 4.54 (profondità di 9 e 10 km).Epicentro ad ove...

A cura di Redazione 05 aprile 2019 07:43

Condividi