DUE SCOSSE DI 3.5 E 3.8 NELLA NOTTE ALLE EOLIE, AVVERTITE ANCHE A PALERMO E MESSINA
A cura di Redazione
05 aprile 2019 07:43
Paura alle isole Eolie per due forti scosse nella notte in rapidissima sequenza.
L'Ingv ha rilevato magnitudo di 3.5 e 3.8 per i due eventi avvenuti alle 4.54 (profondità di 9 e 10 km).
Epicentro ad ovest dell'isola di Alicudi.
I due terremoti sono stati avvertiti chiaramente sulle isole, ma anche sulla costa fino a Palermo e Messina.
Non si hanno notizia per ora di danni a persone o cose