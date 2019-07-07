DUE VASTI INCENDI NELLA GIORNATA DI OGGI - I DETTAGLI E LE FOTO

In ordine cronologico, nella giornata di oggi, si sono verigicati due vasti incendi di sterpaglie.Il primo è divampato nella tarda mattina, intorno alle ore 11.00 in un terreno nei pressi della via Na...

In ordine cronologico, nella giornata di oggi, si sono verigicati due vasti incendi di sterpaglie.

Il primo è divampato nella tarda mattina, intorno alle ore 11.00 in un terreno nei pressi della via Naziario Sauro (dietro la piscina comunale)

In pochi istanti, il rogo si è rapidamente esteso, tanto che si è formata una densa colonna di fumo bianca alta diverse centinai di metri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che sono impegnati a domare le fiamme.

La dinamica esatta dell’evento è ora da definire, non si esclude il dolo.

Il secondo, con tanta paura per i residente della contrada Pipsiale, per un pauroso incendio che è divampato intorno alle ore 13, nei pressi della vecchia ss121.

L’incendio fortunatamente ha riguardato solamente delle sterpaglie in un campo, ma le fiamme alte in prossimità delle abitazioni hanno destato subito forti preoccupazioni.

Sono stati i residenti, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provato ad arginare l’avanzata del fuoco con strumenti di fortuna.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle ore 15, i vigili del fuoco del distaccamento di Catania, che hanno circoscritto e spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero alle strutture poste nelle vicinanze.

Densa colonna di fumi, per fortuna non si registrano danni alle persone, ma tanta paura tra i residenti con le fiamme molto vicine all’abitazioni.