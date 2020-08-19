DUE VITELLI SULLA A19, SORPRESA E PAURA TRA AUTOMOBILISTI

La polizia stradale di Caltanissetta è impegnata sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo per Ponte Cinque Archi, dove è stata segnalata la presenza di due vitelli sulla carreggiata...

Momenti di sorpresa e paura si sono registrati tra gli automobilisti costretti a scansare i due bovini che correvano l'A19.

L'intervento dei poliziotti, contattati da automobilisti, ha consentito l'allontanamento dei due animali e la loro messa in sicurezza. Sono in corso accertamenti per individuare il proprietario dei due animali evidentemente sfuggiti al controllo. (ANSA).