Duplice omicidio ad Acireale, nel Catanese. Due cugini, Vito e Virgilio Cristian Cunsolo, rispettivamente di 29 e 30 anni, tutti e due catanesi, sono stati trovati senza vita in un casolare all'interno di un podere di via Roccamena alla periferia di Acireale nella frazione di Pennisi.

La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non avevano fatto rientro a casa: nel pomeriggio di oggi il ritrovamento dei corpi.

C'è il sospetto che i due siano stati sorpresi a rubare degli agrumi e qualcuno li abbia feriti servendosi di un'arma da fuoco.

Sul posto stanno operando i carabinieri del comando Provinciale e quelli della compagnia di Acireale. Al vaglio degli investigatori dell'Arma vi è la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona.

