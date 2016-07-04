E allora Lidl

Arriva il pronunciamento del Tar che dà il via libera alla costruzione del supermarket

95047.it In fondo è andata così come tutti sapevano e si aspettavano. Così come vuole una prassi piuttosto discutibile. Ma tant’è. Il Tribunale regionale amministrativo di Catania ha annullato la sospensiva del Comune di Paternò a proposito della impossibilità a rilasciare l’autorizzazione definitiva per via dell’assenza del Piano urbano commerciale. La questione è quella della costruzione del mega-supermarket della Lidl che, esattamente poco meno di un anno fa, ha investito non senza polemiche le vicende politiche della città. Risultato: già da oggi il gruppo tedesco al quale fa riferimento la catena della grande distribuzione della Lidl, potrà di fatto cominciare i lavori.

E mentre sembra chiudersi la pagina legata all’avvio della costruzione del supermarket, se ne apre un’altra legata alla circolazione stradale. Tutta da verificare la stabilità di un tratto di corso Italia già di per sé trafficatissimo. Ma questa è un’altra storia. O, forse, decisamente no.