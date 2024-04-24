E' ARRIVATO SHEIN A CATANIA CON UN POP-UP STORE ALLE CIMINIERE

Dopo l'esperienza in alcune tra le principali città del nord Italia, Shein torna al sud per il suo nuovo temporary store che aprirà il 24 aprile a Catania, alle Ciminiere di viale Africa 12, e resterà...

Dopo l'esperienza in alcune tra le principali città del nord Italia, Shein torna al sud per il suo nuovo temporary store che aprirà il 24 aprile a Catania, alle Ciminiere di viale Africa 12, e resterà aperto fino al 27. Lo store sul tema Flower Ville è uno spazio aperto al pubblico interamente dedicato allo shopping, al divertimento e all'esplorazione delle ultime tendenze fashion, beauty e home decor.

L'apertura si inquadra in una strategia di approccio al retail fisico che Shein ha già sperimentato a Milano, Torino, Napoli e Roma, proponendo temporary store esperienziali con una selezione di proposte e varie attività di intrattenimento.

Lo spazio etneo è stato inteso come oasi floreale e per questo motivo è stata pensata, progettata e realizzata un'ambientazione vivace e colorata, con l'obiettivo di fornire una shopping experience immersiva. In quest'ottica è stata inserita un'area con photocall.

Invece l'offerta rispecchia il tradizionale assortimento di Shein e comprende tutte le categorie di prodotto più amate dai consumatori locali: dalle linee kids, alla più esclusiva Shein X, dal mondo Home alla linea costumi, dall'abbigliamento uomo e donna fino all'area Beauty dedicata al make-up di Sheglam.

"Flower VIille" di Shein si trova presso Le Ciminiere in Viale Africa 12, aperto al pubblico da mercoledì 24 aprile fino a sabato 27 aprile, dalle 12.00 alle 19.45