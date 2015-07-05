E chi li ferma?

Doppia vittoria in trasferta per i Red Sox: e dire che i play off sono ad un passo...

Fine settimana di successo per il Paternò Red Sox baseball che, in trasferta, ha conquistato una doppia vittoria contro il Crocetta Parma.

I play off, ormai, sono ad un passo per i ragazzi del manager Riccardo Messina.

Tre le partite mancanti alla fine del campionato, una di recupero e le altre due regolari che saranno giocate il prossimo fine settimana contro il Senago.

All’inizio della prima gara, i ragazzi sono entrati in campo un po' contratti in gara, ma sono stati sostenuti egregiamente dall’ottima prestazione di Salvatore Sciacca che, sul monte di lancio, ha lanciato per otto innings completi concedendo solo due punti agli avversari.

Nel corso della partita, i ragazzi paternesi hanno sono riusciti con grande maestria a portandosi sul 4 a 2; risultato difeso alla fine da Franklyn Torres con 2 strike outs nell'ultimo inning.

Comincia decisamente meglio la seconda gara che vede il Paternò Red Sox Baseball subito in vantaggio per 1 a 0; nel corso del match però sono stati raggiunti dai parmensi e il punteggio sul tabellone diventa dell’uno pari. Al settimo inning la svolta grazie al punto di Angelo Perciato, spinto a casa da Yuskiel Garcia.

Sul 3 a 1 Torres rileva un formidabile Giuseppe D'Ignoti e spegne le ultime velleità degli Emiliani.