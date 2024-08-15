E DOPO L’ETNA TOCCA ALLO STROMBOLI: ATTIVITÀ ESPLOSIVA E LAVA DAL CRATERE NORD SCENDE DALLA SCIARA DEL FUOCO

Anche lo Stromboli continua a dare segni di risveglio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che dalle telecamere di sorveglianza e da personale INGV sul...

Anche lo Stromboli continua a dare segni di risveglio. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che dalle telecamere di sorveglianza e da personale INGV sul campo, è stato osservato a partire dalle 18:45 circa una tracimazione lavica nella Sciara del Fuoco, alimentata dall’area craterica Nord a culmine di un’intensa attività di spattering.

Attualmente, il fronte lavico si attesta tra una quota di 500-400 m s.l.m.. Contestualmente, continua l’attività esplosiva dall’area craterica Nord.

Dalle 12:00 tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti superando anche il livello che era stato registrato nella notte tra il 13 e il 14 agosto.

Attualmente, pur con ampie oscillazioni, sembra persistere una tendenza all’aumento dell’ampiezza del tremore.