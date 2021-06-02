E' IL CATANESE VANNI CALÌ L'INGEGNERE RAPITO AD HAITI

È quella di Vanni Calì, 74 anni, ingegnere conosciutissimo a Catania, l’identità dell’italiano rapito ad Haiti. A rivelarlo è il giornalista Mario Barresi su La Sicilia.A quanto apprende l'Adnkronos i...

A quanto apprende l'Adnkronos ieri mattina l'Ingegnere Cali' , dipendente di una ditta di costruzioni con sede a Roma e impegnato ad Haiti nei lavori per la costruzione di una strada, è stato rapito.

Gli autori, che avrebbero già contattato la locale sede dell’azienda, agirebbero a scopo estorsivo.

L'ingegnere è stato prelevato dal cantiere dove si trovava per alcuni rilievi da individui sconosciuti. Lo riferisce la Farnesina in una nota.

L’Unità di Crisi della Farnesina è stata immediatamente attivata e sta seguendo il caso in raccordo con le altre competenti articolazioni dello Stato, con la nostra Ambasciata a Panama e con il nostro Console onorario sul posto.