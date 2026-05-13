Paternò, scattano i controlli contro gli allacci abusivi: già quattro denunce per furto d’acqua

Sono partiti nelle scorse ore a Paternò i controlli mirati contro gli allacci abusivi alla rete idrica cittadina. L’attività è stata avviata da AMA, società che gestisce il servizio idrico sul territorio, in collaborazione con la Polizia Municipale, con l’obiettivo di individuare e disattivare le utenze irregolari presenti in città.

I primi accertamenti hanno già portato all’individuazione di quattro casi di allaccio abusivo. Per tutti i responsabili è scattata la denuncia con l’accusa di furto.

L’operazione rientra in un piano più ampio finalizzato a contrastare le irregolarità e a garantire una gestione più efficiente ed equa dell’acqua pubblica, considerata una risorsa essenziale per tutta la collettività. Secondo quanto spiegato dall’azienda, il fenomeno degli allacci illegali incide negativamente sia sui costi del servizio sia sulla corretta distribuzione dell’acqua ai cittadini che rispettano le regole.

AMA ha inoltre invitato chi si trova in una situazione non regolare a procedere spontaneamente alla regolarizzazione della propria posizione. L’azienda ha fatto sapere di essere disponibile a valutare eventuali piani di rientro e formule di rateizzazione per le famiglie che dimostrano difficoltà economiche.

La società ricorda inoltre che gli allacci abusivi possono comportare conseguenze anche sul piano penale e ha annunciato che le verifiche continueranno nelle prossime settimane in altre zone del territorio comunale.

Nel frattempo AMA ha rivolto un ringraziamento alla Commissione Straordinaria del Comune di Paternò e alla Polizia Municipale per il supporto fornito durante le attività di controllo e nel percorso di risanamento del servizio idrico cittadino.