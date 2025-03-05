È L’AVVOCATO ANDREA DI MAURO L’UOMO SCOMPARSO ALLA PLAIA DI CATANIA: RICERCHE IN CORSO.

AGGIORNAMENTO TRAGICO: E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’avvocato Andrea Di Mauro. Sono stati i cani dei vigili del fuoco a trovare il cadavere, nella zona del boschetto della Plaia.La notiz...

AGGIORNAMENTO TRAGICO:

E’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’avvocato Andrea Di Mauro. Sono stati i cani dei vigili del fuoco a trovare il cadavere, nella zona del boschetto della Plaia.

La notizia giunge dopo giorni di intensa ricerca, durante i quali le forze dell'ordine e i familiari non hanno mai cessato di sperare in un suo ritorno.

Le operazioni di ricerca dell’avvocato Andrea Di Mauro, 53 anni, proseguono senza sosta nella zona della Plaia di Catania. L’uomo è scomparso dalla serata di ieri e l’allarme è stato lanciato intorno alle 21:00, quando è stato visto per l’ultima volta.

L’operazione è condotta dai Vigili del Fuoco del Comando di Catania, con il supporto del Nucleo Sommozzatori di Catania e Reggio Calabria, della sezione navale e del nucleo cinofili. Le squadre di soccorso stanno battendo sia l’area terrestre che quella marina, utilizzando droni e un posto di comando avanzato per coordinare al meglio le operazioni.

Amici e colleghi dell’avvocato hanno lanciato un appello alla cittadinanza affinché la notizia venga condivisa il più possibile. Michele Giorgianni, amico di Di Mauro, ha dichiarato:

“Da ieri mattina non abbiamo più notizie del nostro caro amico e collega Andrea Di Mauro. Il suo scooter è stato ritrovato posteggiato alla Playa, all’altezza del Villaggio Turistico Europeo. Chiunque abbia informazioni o lo abbia visto è pregato di contattare immediatamente questo numero: 320 6364759”.

Le autorità invitano chiunque possa fornire informazioni utili a mettersi in contatto con i numeri di emergenza. Le ricerche continueranno fino al ritrovamento dell’uomo.