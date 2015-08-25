E Mario Biondi venne a Paternò (ma solo di passaggio)

Autografi, selfie e strette di mano: ma non era qui per un concerto…

95047.it A qualcuno è (giustamente) pure sembrato strano. Incontrare il noto crooner Mario Biondi a Paternò è stata una sorpresa un pò per tutti. E’ accaduto attorno all’ora di pranzo di oggi con il cantante che è stato molto disponibile con chi si soffermava a chiedere un autografo o a dedicare loro il tempo di una foto. Di un selfie. Ma perchè Mario Biondi (che, lo ricordiamo, è catanese di nascita) era a Paternò? I concerti, questa volta, non c’entrano niente: era qui semplicemente per portare a conclusione l’acquisto di un’auto in una concessionaria della città.

Per un concerto, chissà, ci sarà magari un’altra occasione. O no?