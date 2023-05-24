È MORTA A 83 ANNI TINA TURNER, LA REGINA DEL ROCK'N ROLL
Tina Turner è morta all'età di 83 anni.Lo ha annunciato il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News."Tina Turner, la Regina del Rock'n Roll, è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una...
Tina Turner è morta all'età di 83 anni.
Lo ha annunciato il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News.
"Tina Turner, la Regina del Rock'n Roll, è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera.
Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello".
Ha avuto una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni Sessanta ai Duemila, vendendo oltre 180 milioni di album e vincendo 12 Grammy Awards. Fra le sue hit "What's Love Got To Do With it", "Private Dancer" e "The Best".
Nel 1991 Tina Turner è stata inserita assieme all'ex marito Ike Turner nella Rock and Roll Hall of Fame, e nel 1967 è diventata la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Nel 1986 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.
Discografia
1974 – Tina Turns the Country On!
1975 – Acid Queen
1978 – Rough
1979 – Love Explosion
1984 – Private Dancer
1986 – Break Every Rule
1989 – Foreign Affair
1993 – What's Love Got to Do with It
1996 – Wildest Dreams
1999 – Twenty Four Seven
Album dal vivo
1988 – Tina Live in Europe
2009 – Tina Live
Raccolte
1991 – Simply the Best
1994 – The Collected Recordings
2004 – All the Best
2008 – Tina!
2009 – The Platinum Collection
2014 – Love Songs