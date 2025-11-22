È morta a Milano Ornella Vanoni, aveva 91 anni: addio a una delle voci più grandi della musica italiana

È morta a Milano Ornella Vanoni, 91 anni, tra le artiste più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano. La cantante avrebbe avuto un malore nella sua abitazione.Vanoni, nata il 22 settembre...

Vanoni, nata il 22 settembre 1933, ha attraversato oltre settant’anni di carriera diventando un punto di riferimento della canzone d’autore. Dalle origini al Piccolo Teatro con Giorgio Strehler alle collaborazioni con Gino Paoli, Dalla, De Andrè, Vinicius de Moraes e Toquinho, la sua voce ha segnato generazioni.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso cordoglio definendola “una delle artiste più originali e raffinate d’Italia”.

Profondo dolore anche da parte di Fabio Fazio, che l’aveva ospitata spesso nelle ultime stagioni televisive: “Sono senza parole”.

Messaggi di addio anche da Simona Ventura ed Emma Dante, che hanno ricordato la sua ironia, la sua libertà artistica e la sua unicità interpretativa.

Negli ultimi anni Vanoni era tornata al centro della scena culturale, collaborando con nuovi artisti e pubblicando progetti discografici che avevano rinnovato il suo legame con il pubblico più giovane.

La cantante si è spenta improvvisamente nella sua casa milanese, lasciando un’eredità artistica enorme nel panorama italiano.