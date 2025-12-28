E' MORTA BRIGITTE BARDOT ALL'ETA' DI 91 ANNI

Si è spenta all’età di 91 anni Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese e simbolo di bellezza, talento e ribellione. La notizia della sua morte è stata confermata dalle principali testat...

Si è spenta all’età di 91 anni Brigitte Bardot, leggendaria icona del cinema francese e simbolo di bellezza, talento e ribellione. La notizia della sua morte è stata confermata dalle principali testate internazionali e dalla sua fondazione.

Nata il 28 settembre 1934 a Parigi, Bardot è diventata famosa negli anni ’50 e ’60, conquistando il mondo con il suo carisma e ruoli indimenticabili, in particolare con E Dio creò la donna (Et Dieu… Créa la Femme), che la consacrò tra le grandi star del cinema europeo e internazionale.

Dopo aver recitato in oltre quaranta film, Bardot decise di ritirarsi dal grande schermo nel 1973 per dedicarsi alla sua più grande passione: la difesa degli animali. Fondatrice della Fondation Brigitte Bardot, si è impegnata per la tutela e la protezione della fauna in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento nell’attivismo animalista.

La sua carriera, seppur relativamente breve, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, influenzando moda, arte e cultura popolare. Bardot resterà per sempre nella memoria collettiva come simbolo di libertà, femminilità e impegno civile.

I funerali e gli omaggi ufficiali verranno annunciati nei prossimi giorni. Il mondo del cinema e milioni di fan in tutto il mondo si preparano a salutare una delle ultime grandi dive del Novecento.