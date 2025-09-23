È morta Claudia Cardinale, addio alla diva del cinema italiano: aveva 87 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive, autentica icona di un’epoca d’oro del cinema italiano. L’attrice, nata a Tunisi nel 1938, si è spenta all’et...

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Claudia Cardinale, una delle ultime grandi dive, autentica icona di un’epoca d’oro del cinema italiano. L’attrice, nata a Tunisi nel 1938, si è spenta all’età di 87 anni lasciando un vuoto profondo nella cultura cinematografica internazionale.

La sua bellezza magnetica, unita a un talento indiscusso e a un carisma naturale, ha fatto di lei una musa per i più grandi registi italiani e stranieri. Con la sua personalità forte e la sua presenza scenica, Cardinale ha contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia del cinema.

Tra i suoi ruoli più celebri, impossibile non ricordare Angelica ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, dove interpretò con intensità la nobiltà siciliana di fine Ottocento, in un film che è rimasto simbolo del nostro patrimonio culturale. Memorabile anche Gaby in “Otto e mezzo” di Federico Fellini, ruolo enigmatico e affascinante, che racchiudeva l’essenza del cinema del maestro riminese.

La sua carriera non si fermò ai confini italiani: fu protagonista in “C’era una volta il West” di Sergio Leone, vestendo i panni di Jill McBain, una donna coraggiosa e determinata in un mondo dominato dagli uomini. Al suo fianco, nel corso della carriera, lavorarono giganti come Jean-Paul Belmondo, Marcello Mastroianni, Alain Delon e Rock Hudson, consolidando il suo mito anche a livello internazionale.

Con la scomparsa di Claudia Cardinale si chiude un capitolo luminoso della storia del cinema, ma la sua eredità artistica resterà viva attraverso i suoi film, che continueranno a ispirare e incantare generazioni di spettatori.