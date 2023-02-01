È MORTA L’ATTRICE LISA LORING, LA PRIMA MERCOLEDÌ ADDAMS: AVEVA 64 ANNI

Addio a Lisa Loring, Mercoledì nella serie originale La Famiglia Addams (1964-1966).Aveva 64 anni e la morte è stata causata da un ictus provocato dalla pressione alta secondo quanto scrivono i media...

Aveva 64 anni e la morte è stata causata da un ictus provocato dalla pressione alta secondo quanto scrivono i media americani citando il suo agente.

Nata Lisa Ann DeCinces, la Loring aveva solo sei anni quando interpretò il personaggio della piccola e sadica figlia di Gomez e Morticia Addams.

Il ruolo le dà fama internazionale. Nonostante ciò si ritira dalle scene per ritornare alla fine degli anni '70. Nel 1977 riprese il ruolo di Wednesday Addams nel film per la televisione 'Halloween With the New Addams Family'. In seguito fece parte del cast della soap opera As the World Turns dal 1981 al 1983 dove interpretava il personaggio di Cricket Montgomery.