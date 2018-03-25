E' morta Maretta Scoca, giudice di Forum.

Maretta Scoca entrava ogni giorno nelle case degli italiani attraverso la trasmissione Forum. L'avvocato è morta oggi all'età di 79 anni. Aveva iniziato la sua collaborazione col programma già nel 2007 occupandosi de Lo Sportello di Forum trasmesso su Rete 4. Nel 2012 entra ufficialmente nella trasmissione anche su Canale 5.

Ma è dalla pagina Facebook de "Lo sportello di Forum" che apprendiamo la triste notizia.

«Ci ha lasciati oggi, all’età di 79 anni, la nostra amata giudice Maretta Scoca.

Grande avvocato, grande donna e grande giudice, specialmente per tutti i telespettatori di Forum che gli hanno voluto bene ❤ Un altro volto storico del programma che ci lascia... ».