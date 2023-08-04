È MORTO A 72 ANNI IL GIORNALISTA IDRIS SANNEH, TIFOSO DELLA JUVENTUS DI ‘QUELLI CHE IL CALCIO’

È morto a Brescia, dov’era ricoverato da alcune settimane, Edrissa Sanneh, conosciuto al grande pubblico come Idris, giornalista e personaggio televisivo diventato celebre nella trasmissione “Quelli c...

È morto a Brescia, dov’era ricoverato da alcune settimane, Edrissa Sanneh, conosciuto al grande pubblico come Idris, giornalista e personaggio televisivo diventato celebre nella trasmissione “Quelli che il calcio” tra la fine degli anni 90 e l’inizio del Duemila.

Era un grande tifoso della Juve e proprio in questa veste partecipava alla trasmissione Rai, condotta in quegli anni da Fabio Fazio. L’ultima apparizione a Quelli che il calcio risale al 2009. Nel 2005 ha anche partecipato all’Isola dei famosi venendo eliminato nel corso dell settima settimana.

Nato nel 1951 a Brufut, in Gambia, Sanneh aveva ben 21 fratelli. Ha trascorso la sua infanzia nel Paese africano per poi andare a studiare in Senegal, nazione di cui è diventato cittadino. A 21 anni vince una borsa di studio all'Università per stranieri di Perugia e si trasferisce in Italia. Nei primi anni 70 si trasferisce a Brescia, dove inizia a lavorare come deejay e giornalista sportivo.

Dopo le esperienze nelle tv nazionali si è occupato della direzione del TG multietnico in onda su Retebrescia.

Idris lascia la moglie, italiana, le quattro figlie Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin e il nipote Pietro. La camera ardente è stata allestita all’Ospedale Poliambulanza, i funerali saranno celebrati lunedì 7 luglio a Bedizzole.