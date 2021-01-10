È MORTO A CAUSA DEL COVID, PADRE ANTONINO TOMASELLO

E' morto all'età di 68 anni Padre Antonino Tomasello, parroco della chiesa “Santa Maria dell’Angelo Annunziata” di Biancavilla.Aveva 68 anni ed era ricoverato all’ospedale di Biancavilla da alcune set...

E' morto all'età di 68 anni Padre Antonino Tomasello, parroco della chiesa “Santa Maria dell’Angelo Annunziata” di Biancavilla.

Aveva 68 anni ed era ricoverato all’ospedale di Biancavilla da alcune settimane, dopo che le sue condizioni si erano aggravate a causa del Covid.

Era stato ordinato sacerdote nel 1977, per dieci anni è stato parroco della chiesa “Santissimo Salvatore” di Paternò.

Anche il sindaco Antonio Bonanno ha voluto ricordarlo con un post sui social network :

"Se n’è andato un uomo mite e generoso, un riferimento per la nostra comunità biancavillese.

Ha lottato sino all’ultimo contro questa maledizione del virus.

Guidaci da lassù.

Buon viaggio Padre Nino Tomasello.

I funerali di Padre Tomasello si svolgeranno domani pomeriggio, alle 16.30, nella basilica Maria Santissima dell’Elemosina e saranno officiati dall’Arcivescovo metropolita dell’Arcidiocesi di Catania Monsignor Salvatore Gristina.

La redazione di 95047 si unisce al dolore della famiglia di Padre Tomasello.