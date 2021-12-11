E' MORTO EMANUELE SABATINO, EMAMOTORSPORT, IL MECCANICO PIÙ FAMOSO D’ITALIA

Ema Motorsport, il nome da youtuber di Emanuele Sabatino che nei suoi video parlava con passione di meccanica e di automobili, è stato trovato morto ieri nella sua officina di Broni (Pavia).Lo ha reso...

Ema Motorsport, il nome da youtuber di Emanuele Sabatino che nei suoi video parlava con passione di meccanica e di automobili, è stato trovato morto ieri nella sua officina di Broni (Pavia).

Lo ha reso noto la moglie attraverso i social. "Nel pomeriggio - si legge nel post - si è spento improvvisamente Ema.

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e il team di EmaMotorsport. I funerali si terranno lunedì 13 dicembre alle 11 presso la chiesa di San Francesco in Siziano".

Sabatino aveva 45 anni. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita.

Riparatore di auto da quando aveva vent'anni, aveva inizialmente avuto alcuni rovesci che lo avevano costretto a chiudere l'officina. Dopo aver frequentato corsi di marketing e comunicazione, aveva aperto una nuova officina a Broni e, poco dopo, si era presentato sui social per spiegare in maniera semplice, immediata, comprensibile a tutti come affrontare le riparazioni più comuni o come riconoscere un lavoro fatto a regola d'arte.

Grazie all'innata simpatia e alla facilità delle spiegazioni il successo era stato veloce, e lo aveva portato a raccogliere centinaia di migliaia di follower su YouTube, Facebook e Instagram.

Aveva pubblicato il suo ultimo video su YouTube (un canale con oltre 270mila iscritti) l'8 dicembre scorso, dal titolo "Idrogeno, lavaggio iniettori e lavaggio olio motore in un colpo solo".

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo seguiva con affetto e passione. "Ema rimarrai sempre nei nostri cuori, sei stato fonte di ispirazione e di alimentazione per la passione che accomunava tutti noi" scrive Beker. "Ci mettevi sempre tanta passione in quello che facevi e sembravi sempre felice" commenta Luca Mazzalai. "Spero che lassù tu potrai viaggiare come non lo hai mai fatto" scrive Lorenzo Pagliai.