È MORTO ENRICO VALENTI, IL «PAPÀ» DI UAN DI BIM BUM BAM: AVEVA 71 ANNI

Con il suo personaggio tutto rosa, morbidoso e con un grande naso rosso, ha conquistato il cuore di milioni di bambini italiani: è morto all’età di 71 anni Enrico Valenti, il creatore di Uan, il celeb...

Con il suo personaggio tutto rosa, morbidoso e con un grande naso rosso, ha conquistato il cuore di milioni di bambini italiani: è morto all’età di 71 anni Enrico Valenti, il creatore di Uan, il celebre pupazzo protagonista del programma per ragazzi Bim Bum Bam. Figura storica della televisione per l'infanzia, Valenti è stato tra i fondatori del Gruppo 80, insieme a Kitty Perria: una vera fucina di creatività che ha saputo dare vita a un mondo di personaggi indimenticabili.

Nato a Milano nel 1954, Enrico Valenti si era formato nel teatro di figura, con un sogno ben preciso: diventare burattinaio. Con il tempo si specializzò nell'animazione di pupazzi, un’arte in cui seppe fondere tecnica, immaginazione e sensibilità. La sua carriera fu segnata dalla capacità di parlare ai più piccoli con dolcezza, ironia e affetto, attraverso le sue coloratissime creazioni.

Oltre a Uan, mascotte iconica di Bim Bum Bam, Valenti aveva ideato anche altri pupazzi entrati nell'immaginario collettivo: Five, mascotte in gommapiuma di Canale 5; Four per Rete 4; Vitamina per il programma Caffelatte; Frittella e MicMac per Italia 7. Ogni personaggio era portatore di uno stile unico, capace di coinvolgere i bambini e farli sentire parte di un mondo magico e rassicurante.

Bim Bum Bam, andato in onda dal 1982 al 2000 sulle reti Mediaset, non era solo un contenitore di cartoni animati e telefilm: era un vero e proprio appuntamento fisso per milioni di ragazzi, che aspettavano con trepidazione i siparietti tra Uan e Paolo Bonolis, momenti carichi di comicità e affetto, diventati cult della TV anni ’80 e ’90.

La notizia della scomparsa di Valenti ha suscitato una grande ondata di commozione. Tanti gli ex bambini, oggi adulti, che sui social hanno voluto ricordare quanto quei pupazzi abbiano segnato la loro infanzia, regalando momenti di spensieratezza e gioia.

Con Enrico Valenti se ne va un pezzo importante della storia della televisione italiana per ragazzi. Ma i suoi personaggi, e l’affetto che ha saputo trasmettere attraverso di loro, continueranno a vivere nei ricordi di chi è cresciuto con un pupazzo rosa di nome Uan al proprio fianco.