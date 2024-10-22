E' MORTO GIANDONATO NICOLA, IL "PADRE" DELLE TIC TAC

È morto i Giandonato Nicola, storico manager della Ferrero e stretto collaboratore di Michele, che lo aveva assunto 1958, poco dopo la laurea in economia; aveva 98 anni. A presentarlo all’imprenditore...

È morto i Giandonato Nicola, storico manager della Ferrero e stretto collaboratore di Michele, che lo aveva assunto 1958, poco dopo la laurea in economia; aveva 98 anni. A presentarlo all’imprenditore fu Severino Chiesa, anche lui originario di Brusasco come Nicola. I due hanno fatto parte per diverso tempo del Consiglio di amministrazione del gruppo dolciario.

Ad annunciare il decesso sono, con tanto amore, la moglie Bianca Vetrino, i figli Carlotta e Franco, amici e parenti. Dopo la recita del Rosario che si è tenuta ieri, domenica 20 a Neive, i funerali sono fissati a Brusasco lunedì 21 alle 15.

Giandonato Nicola è considerato il padre dei Tic tac che ha fatto conoscere nel mondo intero. Nel corso della sua carriera in Ferrero ha lavorato per avviare e rilanciare numerosi stabilimenti all’estero – Germania, Francia e Stati Uniti – soprattutto nell’epoca in cui l’azienda albese iniziava ad affacciarsi sul mercato mondiale.

Anche la famiglia Ferrero ricorda Nicola Giandonato con un necrologio sui quotidiani: «Maria Franca Ferrero e il figlio Giovanni si uniscono all’immenso dolore della famiglia Nicola per la scomparsa del dottor Giandonato Nicola con il ricordo indelebile delle sue grandi qualità professionali e della sua dedizione all’azienda e alla famiglia Ferrero».