È morto Giorgio Armani, il “re” della moda italiana aveva 91 anni

MILANO – Con “infinito cordoglio” il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo fondatore e instancabile motore, Giorgio Armani, morto all’età di 91 anni.“Il Signor Armani – come è sempre stato chiam...

MILANO – Con “infinito cordoglio” il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo fondatore e instancabile motore, Giorgio Armani, morto all’età di 91 anni.

“Il Signor Armani – come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori – si è spento serenamente, circondato dai suoi cari”, si legge nella nota diffusa dall’azienda. “Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”.

Il comunicato sottolinea come lo stilista avesse creato una visione capace di andare oltre la moda, estendendosi a ogni aspetto del vivere. “Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e per le persone, instaurando un dialogo aperto con il pubblico. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano”.

Fondata cinquant’anni fa, la Giorgio Armani è diventata un simbolo internazionale dello stile e dell’eleganza. Lo stesso Armani ha sempre difeso l’indipendenza, di pensiero e di azione, come segno distintivo: un principio che rimane pilastro della maison e che la famiglia e i dipendenti si impegnano a portare avanti.

Camera ardente e funerali

La camera ardente sarà allestita sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 9 alle 18, a Milano, presso l’Armani/Teatro in via Bergognone 59. Come precisato nella nota ufficiale, i funerali si svolgeranno in forma privata, “per espressa volontà del signor Armani”.

Con la morte di Giorgio Armani, il mondo della moda e della cultura italiana perde una delle figure più amate e influenti della sua storia.