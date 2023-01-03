E' MORTO GOSAKU OTA, PAPÀ DI MAZINGA Z, GOLDRAKE E JEEG ROBOT D'ACCIAIO

Addio al fumettista giapponese Gosaku Ota, disegnatore dei famosi manga di Mazinga Z, Goldrake e Jeeg robot d'acciaio, alias Ufo Robot, creati da Go Nagai, di cui era stretto collaboratore.Personaggi...

Personaggi fantastici che sono diventati popolarissimi cartoni animati dalla fine degli anni '70 e serie cult in Italia negli anni '80 e '90.

Nato il 16 marzo 1948 a Kaminoyama, Prefettura di Yamagata, Ota è morto a 74 anni il 12 dicembre 2022 per complicazioni legate al Covid, ma per volontà della famiglia la notizia della sua scomparsa è stata diffusa solo ora, dopo i funerali privati.

Tanti i tributi apparsi sui social da parte di diversi mangaka.

La carriera di fumettista di Ota è partita come assistente di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi) per poi diventare, dagli inizi degli anni '70, uno dei principali collaboratori di Nagai.

Le sue versioni manga disegnate su carta delle saghe di Nagai Manziga Z, il Grande Mazinga, Goldrake hanno lasciato un segno indelebile.