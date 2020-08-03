E’ MORTO IL CAGNOLINO ABBANDONATO SUL BALCONE A CALTANISSETTA

È morto la notte scorsa il cane di razza pinscher che era stato abbandonato nel balcone dai proprietari a Caltanissetta, in Sicilia. I due avevano litigato due giorni prima. Mentre l'uomo era stato al...

È morto la notte scorsa il cane di razza pinscher che era stato abbandonato nel balcone dai proprietari a Caltanissetta, in Sicilia. I due avevano litigato due giorni prima. Mentre l'uomo era stato allontanato dall'abitazione la donna a quanto pare aveva deciso di andare via da casa volontariamente. Il cagnolino però era stato lasciato nel balcone con temperature, che in questi giorni di gran caldo, hanno toccato i 40 gradi.

Ad accorgersi dello stato di sofferenza del cane il vicino di casa che ha immediatamente contattato i vigili del fuoco. Questi ultimi sono arrivati poco dopo insieme alla polizia e un veterinario dell'Asp. Il cane, visibilmente disidratato era in condizioni critiche ed è morto. Con tutta probabilità adesso i proprietari saranno denunciati per maltrattamento di animali.