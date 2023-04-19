È MORTO IL CANTAUTORE FEDERICO SALVATORE, AVEVA SOLO 63 ANNI
Il cantautore e cabarettista napoletano Federico Salvatore è morto.
Lo ha reso noto la moglie, Flavia D'Alessio, con un post.
Già nell'ottobre del 2021 aveva suscitato allarme la notizia del ricovero dell'artista all'Ospedale del Mare: poco prima aveva annunciato l'uscita del suo nuovo disco satirico, 'Azz… 25 anni dopo', comunicando successivamente sui social il rinvio.
Lanciato nel 1994 da Maurizio Costanzo, Federico Salvatore nel 1995 ha venduto 700mila copie conquistando due dischi di platino, proprio con il brano 'Azz'. Nel 1996 aveva partecipato al Festival di Sanremo.