E' morto il direttore d'orchestra Peppe Vessicchio. Aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica italiana. È morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, arrangiatore e volto amatissimo della televisione italiana.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il celebre musicista si è spento nel pomeriggio di oggi all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in seguito a una complicazione improvvisa.

Il maestro Vessicchio, nato a Napoli il 17 marzo 1956, era considerato uno dei simboli della musica italiana. Direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore, insegnante e divulgatore, aveva collaborato con alcuni dei più grandi artisti del panorama nazionale — da Mina a Andrea Bocelli, da Gino Paoli a Elio e le Storie Tese — portando il suo stile e la sua eleganza sui più importanti palcoscenici del Paese.

Amato dal grande pubblico anche per la sua signorilità e ironia, Vessicchio era diventato una vera icona pop grazie alle numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, dove per anni ha diretto le orchestre accompagnando centinaia di cantanti e brani entrati nella storia.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo, della musica e i tantissimi fan che lo seguivano da decenni.

Numerosi i messaggi di cordoglio e di affetto che stanno arrivando in queste ore da colleghi, artisti e personaggi del mondo della cultura.

Una perdita enorme per la musica italiana.