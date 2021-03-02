È MORTO IL DJ CLAUDIO COCCOLUTO. AVEVA 59 ANNI, HA FATTO BALLARE INTERE GENERAZIONI

Addio a Claudio Coccoluto.Nella notte è morto il dj italiano conosciuto in tutto il mondo, specializzato in musica house che per decenni ha fatto ballare milioni di italiani, suonando in club storici...

Addio a Claudio Coccoluto.

Nella notte è morto il dj italiano conosciuto in tutto il mondo, specializzato in musica house che per decenni ha fatto ballare milioni di italiani, suonando in club storici a Londra e New York.L’artista, originario di Gaeta, è scomparso nella sua abitazionedi Cassino, dopo un anno di malattia.

Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo agosto. Tantissimi fan e amici hanno lasciato un ricordo, un pensiero sui social. Fra i primi Giancarlo Battafarano con cui aveva aperto il Goa, locale simbolo delle notti romani negli anni Novanta. “Ciao Claudio immenso Fratello”, lo ha salutato.