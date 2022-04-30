E' MORTO IL PROCURATORE MINO RAIOLA

Lutto nel mondo del calcio che piange la scomparsa di Mino Raiola, procuratore tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli e Paul Pogba. Ad annunciare la morte del 54enne di Nocera è stata la...

Lutto nel mondo del calcio che piange la scomparsa di Mino Raiola, procuratore tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli e Paul Pogba. Ad annunciare la morte del 54enne di Nocera è stata la famiglia, dopo i tanti rumors degli scorsi giorni e la notizia del decesso poi smentita: "Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze e ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui senza nemmeno rendersene conto".

"Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre". Con queste parole la famiglia Raiola annuncia la morte dell'agente sul suo profilo twitter con un lungo post accompagnato da una foto di Raiola giovane. "Mino ha lottato fino all'ultimo istante con tutte le sue forze - prosegue il post -, proprio come faceva per difendere i calciatori e ancora una volta di ha resi orgogliosi di lui senza nemmeno rendersene conto. Mino è stato parte di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile nella storia del calcio moderno".

"Ci mancherà per sempre - aggiunge la famiglia -, il suo progetto di rendere il mondo del calcio un mondo migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione. Ringraziamo di cuore coloro che ci sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore".