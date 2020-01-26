E' MORTO KOBE BRYANT, STAR DEL BASKET USA

FLASHEra a bordo di un elicottero che è precipitatoLa star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles.Lo riporta il sito Tmz. Bryant era a b...

Era a bordo di un elicottero che è precipitato

La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles.

Lo riporta il sito Tmz. Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota.

Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi.

Anche la figlia di Kobe, Gianna Maria Onore - aka GiGi - era a bordo dell'elicottero ed è morta nell'incidente La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime.

Nato a Philadelphia nel 1978, Bryant era molto legato all'Italia, avendoci vissuto dai 6 ai 13 anni, quando il padre Joe ha giocato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.