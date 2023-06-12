E' MORTO L ATTORE FRANCESCO NUTI

E' morto stamani a Roma Francesco Nuti.Aveva 68 anni ed era malato da tempo.Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hann...

E' morto stamani a Roma Francesco Nuti.

Aveva 68 anni ed era malato da tempo.

Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. E' quanto si legge in una nota. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.

La famiglia dell'attore e regista toscano, si legge ancora nella nota diffusa, "chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non intendono rilasciare dichiarazioni".

Nuti viveva da qualche anno nella casa di cura Villa Verde dove oggi è deceduto.