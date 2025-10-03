È morto l’attore Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra

Roma, 3 ottobre 2025 – Si è spento all’età di 76 anni l’attore Remo Girone, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana. La notizia della sua scomparsa ha subito destato profonda commozio...

Roma, 3 ottobre 2025 – Si è spento all’età di 76 anni l’attore Remo Girone, volto amatissimo del cinema e della televisione italiana. La notizia della sua scomparsa ha subito destato profonda commozione nel mondo della cultura e dello spettacolo.

Girone, nato ad Asmara nel 1948, ha attraversato oltre cinquant’anni di carriera, dividendosi tra teatro, cinema e fiction. Un percorso artistico costellato di ruoli intensi, che lo hanno reso uno degli interpreti più versatili e apprezzati della scena italiana.

Il grande pubblico lo ha conosciuto e amato soprattutto grazie al personaggio di Tano Cariddi nella celebre serie televisiva “La Piovra”, che a partire dagli anni ’80 divenne un vero e proprio fenomeno di costume. Il suo volto e la sua interpretazione sono entrati nell’immaginario collettivo, facendolo diventare un’icona delle fiction italiane.

Accanto alla televisione, Girone ha avuto una lunga carriera cinematografica lavorando con grandi registi italiani e internazionali, senza mai abbandonare il teatro, sua prima e mai dimenticata passione.

Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde un attore di grande talento, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore del pubblico.