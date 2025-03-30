È MORTO L’ATTORE RICHARD CHAMBERLAIN, NOTO SOPRATTUTTO PER IL RUOLO DI PADRE RALPH NELLA SERIE TELEVISIVA “UCCELLI DI ROVO”

L'attore statunitense Richard Chamberlain, famoso in tutto il mondo per i ruoli di padre Ralph di 'Uccelli di rovo' e dell'affascinante 'Dottor Kildare', è morto all'età di 90 anni. A dare notizia del...

L'attore statunitense Richard Chamberlain, famoso in tutto il mondo per i ruoli di padre Ralph di 'Uccelli di rovo' e dell'affascinante 'Dottor Kildare', è morto all'età di 90 anni.

A dare notizia della scomparsa è 'Variety', che cita come fonte l'ufficio stampa Harlan Boll. L'attore è deceduto sabato 29 marzo alle 23.15, ora delle Hawaii, a Waimanalo, per complicazioni in seguito a un ictus, secondo quanto riferito da Boll a 'Variety'.

"Il nostro amato Richard è ora con gli angeli", ha detto Martin Rabbett, il produttore e regista al quale Chamberlain è stato legato per molti anni. "È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi.

Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un'anima così straordinaria e amorevole. L'amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura".