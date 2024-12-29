È MORTO MARCO ALLIA, L’ANIMA DELLA MOVIDA CATANESE: DOMANI L’ULTIMO SALUTO

E' morto Marco Allia, 58 anni, figura iconica della movida catanese degli anni Duemila. Un uomo capace di trasformare ogni notte in festa, portando luce ed energia nei locali che animava con passione...

Di Marco tanti ricordano l’andatura dinoccolata, il sorriso sincero che illuminava i suoi occhi chiari, e la generosità con amici e clienti. Era un personaggio unico, capace di far sentire tutti speciali, lasciando un segno indelebile nella vita notturna di Catania.

Le sue serate, dai Quattro Venti, frequentati ai tempi del Calcio Catania in Serie A, al Bellatrix, fino agli indimenticabili giovedì d’estate al Lido Esagono alla Scogliera, resteranno nella memoria collettiva della città. Il suo tormentone “A rumpiri…” era molto più di una frase: era un grido di gioia, simbolo della sua inesauribile energia e spensieratezza.

Oltre ai ricordi, oggi si moltiplicano i messaggi di affetto sui social, a testimonianza di quanto Marco fosse amato.

Andrea scrive:

"Come definirti … Un secondo Padre, un Amico, un Fratello, un collega di lavoro, un Maestro nel tuo lavoro… Eri TUTTO! Abbiamo passato momenti bellissimi insieme. Mi si spezza totalmente il cuore a sapere che non ci sei più, ma ti prometto che ci rivedremo presto per danzare insieme tra le stelle. Hai sempre brillato, continua a farlo lassù. Un pezzo di storia della movida catanese se ne va! Ciao Marco Allia ARRUMPIRIIIII SEMPRE!"

Anche Barbara esprime il suo dolore:

"Troppo dolore, Marco Allia. Tu resti “sorriso” e quella inconfondibile camminata dinoccolata. Grazie per avermi abbracciata, ogni volta che la vita ce ne ha dato la possibilità. Vicina ad Amalia, ai tuoi amati figli, a Claudio, Ale e ai tantissimi di noi che ti hanno amato, Marcuzzo."

I funerali si terranno domani alle 15:30 nella chiesa di Santa Maria della Guardia. Sarà l’occasione per tutti quelli che gli hanno voluto bene di dirgli un ultimo, commosso addio.

Catania perde una delle sue anime più vivaci e autentiche. Addio Marco, il tuo spirito continuerà a vivere nei cuori di chi ti ha conosciuto e nelle notti che hai reso indimenticabili