È MORTO MARIO TESSUTO, IL CANTANTE DI LISA DAGLI OCCHI BLU AVEVA 81 ANNI

È morto il cantante Mario Tessuto che ha regalato a tutti un pezzo indimenticabile come 'Lisa dagli occhi blu' insieme a tanti altri successi. Aveva 81 anni. Nato a Pignataro Maggiore (Caserta) il 7 s...

È morto il cantante Mario Tessuto che ha regalato a tutti un pezzo indimenticabile come 'Lisa dagli occhi blu' insieme a tanti altri successi.

Aveva 81 anni. Nato a Pignataro Maggiore (Caserta) il 7 settembre 1943, vero nome Mario Buongiovanni, figlio di una coppia di operai, si trasferisce con la famiglia a Milano dove, dopo aver conseguito un diploma da ragioniere, apre un salone da barbiere.

La musica è la sua passione e, grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, diventa anche la sua professione.

Inizia a esibirsi dal vivo e viene notato da Miki Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli propone un contratto con l'etichetta il Clan Celentano. Per il 'Molleggiato' cambia il proprio cognome da Buongiovanni a Tessuto anche se non incide nessun disco per il Clan.

È grazie all'amico Ricky Gianco, conosciuto proprio al Clan, che passa prima alla Jaguar Records e poi alla CGD, con cui riesce a partecipare al Cantagiro 1966. Insieme alla band 'Mario Tessuto e i suoi Filati' inizia a suonare per l'Italia e il suo nome incomincia a farsi notare, soprattutto con il ritorno alla stessa manifestazione due anni dopo: al Cantagiro 1968 presenta 'Ho scritto fine', brano scritto da Don Backy, che viene anche presentato durante la trasmissione televisiva Settevoci.