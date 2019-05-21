95047

È MORTO NIKI LAUDA

F1 in lutto. Lunedì è morto il campione Niki Luada, aveva 70 anni, ed era da tempo malato.A renderlo noto la famiglia del tre volte campione del mondo.Il messaggio della famiglia"Con profonda tristezz...

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2019 08:01
È MORTO NIKI LAUDA -
Oltre 95047
Condividi

F1 in lutto. Lunedì è morto il campione Niki Luada, aveva 70 anni, ed era da tempo malato.

A renderlo noto la famiglia del tre volte campione del mondo.

Il messaggio della famiglia

"Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì", si legge nella nota diffusa dai famigliari.

E ancora: "I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047