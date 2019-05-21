È MORTO NIKI LAUDA

F1 in lutto. Lunedì è morto il campione Niki Luada, aveva 70 anni, ed era da tempo malato.A renderlo noto la famiglia del tre volte campione del mondo.Il messaggio della famiglia"Con profonda tristezz...

F1 in lutto. Lunedì è morto il campione Niki Luada, aveva 70 anni, ed era da tempo malato.

A renderlo noto la famiglia del tre volte campione del mondo.

Il messaggio della famiglia

"Con profonda tristezza annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia accanto lunedì", si legge nella nota diffusa dai famigliari.

E ancora: "I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà".