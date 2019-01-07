E' morto Padre Di Mattea
A cura di Redazione
07 gennaio 2019 15:42
Si è spento stanotte all'età di 98 anni, Padre Carmelo Di Mattea, il primo sacerdote della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Paternò.
Il ricordo di Padre Nunzio Chirieleison "Preghiamo in suffragio della sua anima sacerdotale perché il sommo sacerdote Gesù lo ricompensi di tutto il bene che ha seminato in terra."
I funerali avranno luogo domani, 08 Gennaio 2019, alle ore 16 presso la chiesa di S. Barbara.