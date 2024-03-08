È MORTO ROBERTO ABATE

Roberto Abate, figura di spicco nell'ambito dell'imprenditoria italiana, è deceduto all'età di 87 anni. Come fondatore e patron del Gruppo Abate, Abate ha lasciato un'impronta indelebile nel settore d...

Roberto Abate, figura di spicco nell'ambito dell'imprenditoria italiana, è deceduto all'età di 87 anni.

Come fondatore e patron del Gruppo Abate, Abate ha lasciato un'impronta indelebile nel settore della grande distribuzione, distinguendosi per la sua visione imprenditoriale e il suo impegno nel creare migliaia di posti di lavoro in tutta Italia.

Uno dei suoi maggiori successi è stato la creazione di Etnapolis, un rinomato centro commerciale situato a Belpasso.

Attraverso questo progetto, Abate ha contribuito significativamente alla crescita economica della regione, offrendo non solo un'ampia gamma di servizi commerciali, ma anche opportunità lavorative per la comunità locale.

La scomparsa di Abate rappresenta una perdita non solo per l'industria, ma anche per la comunità imprenditoriale italiana, che lo ricorderà per il suo spirito innovativo, la sua determinazione e la sua generosità nel supportare lo sviluppo economico del Paese..

«È venuto a mancare Roberto Abate, un caro amico e un grande imprenditore». Con queste parole il senatore Salvo Pogliese ricorda Roberto Abate.

«È stato un uomo dalla grande intelligenza - dice l’ex sindaco di Catania - e dal grande intuito imprenditoriale che ha saputo costruire un gruppo di valenza nazionale, innovando la grande distribuzione organizzata e il settore dei centri commerciali con la realizzazione di Etnapolis e dando, nel corso di tutta la sua attività, lavoro e opportunità a migliaia di siciliani. Se ne va un figlio nobile della nostra terra che mi ha sempre manifestato sincero affetto. Mi stringo a Nuccia, Salvatore, Marcello, Laura e agli adorati nipoti e invio loro un forte abbraccio».

I funerali si svolgeranno giorno 09 Marzo 2024 alle ore 15 nella Chiesa Badia di Sant'Agata a Catania.