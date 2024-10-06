È MORTO SAMMY BASSO, ERA IL MALATO DI PROGERIA PIÙ LONGEVO AL MONDO

Si è spento a 28 anni Sammy Basso. Era affetto da progeria, una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce. A dare l'annuncio è stata l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, di cui era tes...

A cura di Redazione 06 ottobre 2024 09:31

Condividi