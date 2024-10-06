È MORTO SAMMY BASSO, ERA IL MALATO DI PROGERIA PIÙ LONGEVO AL MONDO
Si è spento a 28 anni Sammy Basso. Era affetto da progeria, una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce. A dare l'annuncio è stata l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, di cui era tes...
Si è spento a 28 anni Sammy Basso. Era affetto da progeria, una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce. A dare l'annuncio è stata l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, di cui era testimone dall'età di dieci anni.
Nato a Schio il 1 dicembre 1995, si è laureato con 110 e lode in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all'Università di Padova nel luglio 2018 presentando una tesi dedicata all'esistenza di terapie per rallentare il decorso della propria patologia.
Per farsi conoscere ha documentato il suo viaggio negli USA, lungo la Route 66, scrivendo un libro, intitolato Il viaggio di Sammy , e registrando una serie di episodi per il canale Nat Geo People di Sky. Lo staff lo staff dell'Associazione Italiana Progeria sui social ha scritto: “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta.
Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”. Sammy Basso è morto sabato 5 ottobre.
Era rientrato qualche giorno fa da un viaggio in Cina.