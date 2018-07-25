E' MORTO SERGIO MARCHIONNE
Sergio Marchionne è morto all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Dieci giorni le sue condizioni di salute si sono aggravata a...
A cura di Redazione
25 luglio 2018 11:39
Sergio Marchionne è morto all'ospedale universitario di Zurigo dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento alla spalla destra. Dieci giorni le sue condizioni di salute si sono aggravata a causa di quelle che i sanitari hanno definito "complicanze postoperatorie". La situazione sarebbe poi precipitata all'inizio di questa settimana. L'ex amministratore delegato di Fca aveva 66 anni.