E' MORTO SILVIO BERLUSCONI

Se n'è andato a 86 anni il leader di Forza Italia, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva

Tutti i figli di Silvio Berlusconi, tranne l'ultimogenito Luigi, sono arrivati all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia era ricoverato da venerdi.

Silvio Berlusconi è nato a Milano, 29 settembre 1936) politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. È conosciuto anche come il Cavaliere[3], avendo ricevuto nel 1977 l'ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014.[4] Dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia, nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications, rimanendo figura simbolo della sua famiglia.