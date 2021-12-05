E' MORTO TONI SANTAGATA, AVEVA 85 ANNI

E' morto improvvisamente Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni...

Tante le tourneè anche all'estero.

Aveva 85 anni, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant'Agata di Puglia il 9 dicembre 1935). La moglie Giovanna con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio, lo ha reso noto all'ANSA. Portò il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni come Quant'è bello lu primm'ammore, Lu maritiello.

Nel corso della sua carriera ha scritto 6 opere musicali moderne. La più nota è Padre Pio Santo della speranza, eseguita in Vaticano presso l'Aula Paolo VI la sera della canonizzazione del Santo. La canzone finale, Padre Pio ho bisogno di te, è diventata la preghiera ufficiale dei fedeli del santo.

È stato inoltre tra i fondatori della Nazionale Attori, della quale è stato a lungo capocannoniere.