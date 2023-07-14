E' morto Toni Carbone, musicista catanese, bassista dei Denovo, valente produttore discografico. A darne l'annuncio poco fa è stato il cantautore e amico di sempre Luca Madonia. "Un pezzo della mia v...

E' morto Toni Carbone, musicista catanese, bassista dei Denovo, valente produttore discografico. A darne l'annuncio poco fa è stato il cantautore e amico di sempre Luca Madonia.

"Un pezzo della mia vita se ne è andato…i vent’anni, la musica, i sogni, le soddisfazioni, centinaia di concerti con un amico e bassista geniale! Addio Toni", scrive Luca Madonia postando questa foto:

E’ MORTO TONY CARBONE, STORICO BASSISTA DEI DENOVO

Insieme ai fratelli Luca e Gabriele Madonia e a Mario Venuti, Carbone faceva parte dello storico gruppo rock degli anni Ottanta “Denovo“.Era un bravo bassista. L’elenco delle produzioni a cui ha lavorato e delle sue collaborazioni come musicista, produttore, tecnico e talent-scout è quasi infinita. Tra i lavori più noti ci sono i brani incisi con i Denovo e le varie collaborazioni con Mario Venuti.

E così Mario Venuti lo ha ricordato: “Con le lacrime agli occhi vi comunico che il nostro caro amico fraterno, compagno di mille avventure musicali, Toni Carbone ci ha lasciati. Siamo costernati. Siamo cresciuti nello stesso complesso di palazzine di Viale Marco Polo a Catania e poi lo portai con me nelle file dei Denovo con cui debuttammo al Festival Rock di Bologna nel 1982. Il resto è storia. Addio, amico leale. La tua bontà d’animo lascia una scia di dolore e di affetto smisurata”.