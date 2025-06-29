È ORA POSSIBILE RICHIEDERE IL BONUS LAVASTOVIGLIE: SCOPRI COME PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico per richiedere un contributo a fondo perduto destinato all’acquisto di una lavastoviglie ad uso domesti...

Il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso pubblico per richiedere un contributo a fondo perduto destinato all’acquisto di una lavastoviglie ad uso domestico effettuato tra il 16 agosto 2024 e il 15 gennaio 2025.

Il beneficio è riservato ai residenti in Sicilia.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato https://bonusls.regione.sicilia.it, attivo dalle ore 12:00 del 27 giugno 2025. L’accesso sarà possibile solo tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La procedura si articolerà in due fasi:

Fase 1 – dalle ore 12:00 del 27 giugno 2025 alle ore 12:00 del 18 luglio 2025:

Registrazione anagrafica del richiedente, compilazione della domanda, caricamento dei documenti richiesti e invio dell’istanza. Fase 2 – “Click Day” – dalle ore 12:00 del 21 luglio 2025 alle ore 12:00 del 23 luglio 2025:

In questa fase sarà possibile confermare la partecipazione alla graduatoria. A seguito dell’invio, il richiedente riceverà una PEC di conferma, contenente il numero di protocollo assegnato.

Conclusa la procedura online, il Dipartimento avvierà l’istruttoria delle domande in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 196.000 euro, e redigerà una graduatoria.

L’avviso completo, con tutte le informazioni e i dettagli, è consultabile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.