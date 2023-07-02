E' PARTITO DA GENOVA IL SECONDO GIRO DEL MONDO DEL VELIERO AMERIGO VESPUCCI

È partito dal porto di Genova, il giro del mondo di nave Amerigo Vespucci, durante il quale il veliero della Marina Militare sarà ambasciatore del Made in Italy. A bordo 217 membri dell'equipaggio e 1...

È partito dal porto di Genova, il giro del mondo di nave Amerigo Vespucci, durante il quale il veliero della Marina Militare sarà ambasciatore del Made in Italy. A bordo 217 membri dell'equipaggio e 126 gli allievi, compreso un allievo ucraino.

Al progetto, voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, hanno partecipato inoltre: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – il Ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani - il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il ministero del Turismo.

L’iniziativa coniugherà la tradizionale attività formativa degli allievi ufficiali e la promozione delle eccellenze italiane nei porti che il Vespucci toccherà nei circa due anni di circumnavigazione del globo.

