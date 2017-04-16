E' PASQUA AUGURI PATERNO'

La notte scorsa Papa Francesco alla veglia di Pasqua "Corruzione e burocrazia crocifiggono la dignità""La morte di Gesù è riflessa nei volti di tutti quelli che sentono il dolore della miseria, dello...

"La morte di Gesù è riflessa nei volti di tutti quelli che sentono il dolore della miseria, dello sfruttamento e della tratta, nei volti di coloro che sperimentano il disprezzo perché sono immigrati o anziani"

I volti delle donne al sepolcro di Gesù crocifisso "riflettono il volto di donne, di madri che piangono vedendo che la vita dei loro figli resta sepolta sotto il peso della corruzione che sottrae diritti e infrange tante aspirazioni, sotto l'egoismo quotidiano che crocifigge e seppellisce la speranza di molti, sotto la burocrazia paralizzante e sterile che non permette che le cose cambino". Così papa Francesco nell'omelia della veglia pasquale.

L'invito di Francesco è quindi quello di "uscire e annunciare la gioia della resurrezione: andiamo in tutti quei luoghi dove sembra che il sepolcro abbia avuto l`ultima parola e dove sembra che la morte sia stata l`unica soluzione. Andiamo ad annunciare, a condividere, a rivelare che è vero: il Signore è Vivo. E' vivo e vuole risorgere in tanti volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità. E se non siamo capaci di lasciare che lo Spirito ci conduca per questa strada, allora non siamo cristiani".

Paternò, oggi, chiude la settimana santa con l’uscita del Cristo Risorto. Altro momento di partecipazione e tradizione.

DON ALESSANDRO RONSISVALLE:

Oggi Celebriamo il mistero che è il centro della nostra Fede

Senza di esso ogni speranza rimane infondata. Cristo è Risorto

Cristo è risorto e tutta la vita risorge con Lui

Con la resurrezione di Cristo inizia una nuova vita e la creazione diventa nuova

Il male e la morte sono sconfitti una volta per sempre, e noi, uniti al Risorto, possiamo condividere giorno per giorno la sua vittoria, in attesa di essere chiamati a condividere la sua Gloria!

BUONA PASQUA